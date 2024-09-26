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За вовлечение детей в совершение преступлений увеличат наказание

фото ЗакС политика За вовлечение детей в совершение преступлений увеличат наказание

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к ст.150 и 151 УК РФ, предлагающие ужесточить наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступления, сообщила 26 сентября пресс-служба парламента.

Законопроект вводит ответственность до семи лет лишения свободы за вовлечение в криминальную деятельность лиц младше 14 лет и за аналогичные действия в отношении нескольких совершеннолетних.

Также предлагается срок до шести лет лишения свободы за вовлечение детей в преступную деятельность через интернет.

Председатель комитета по безопасности Василий Пискарев подчеркнул, что преступники используют доверчивость детей, и отметил рост случаев вовлечения подростков в наркоторговлю на 52,3% в прошлом году – с 1,4 тысячи до 2,1 тысяч. Были к тому же случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий, причем общение зачастую происходило через интернет. 

Напомним, весной Госдума уже принимала поправки, ужесточающие наказание за вовлечение детей в преступления. 

фото ЗАКС.Ру


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