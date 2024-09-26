В Петербурге начали строительство путепровода над КАД для линии "Славянка"

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт строительству нового путепровода над Кольцевой автодорогой (КАД) для трамвайной линии "Славянка", об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в городской администрации, это будет первый трамвайный путепровод в Петербурге, который построят над КАД. Он будет пересекать Московское шоссе и Октябрьскую железную дорогу.

"Наши инженеры и конструкторы смогли реализовать очень непростое техническое решение: при строительстве путепровода мы не перекрываем КАД, не создаём неудобств для водителей. Путепровод на треть выше стандартных параметров", – сказал Беглов.

В Смольном напомнили, что специалисты предполагают, что линией Купчино – Шушары – Славянка будут пользоваться 18 млн человек в год. От Купчино до Славянки можно будет проехать чуть больше чем за полчаса.

Фото: ЗАКС.Ру