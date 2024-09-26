Россия и страны БРИКС создадут свою платежную систему для международной торговли

Россия и страны БРИКС работают над созданием собственного платежно-расчетного контура для обслуживания внешней торговли, об этом 26 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова президента страны Владимира Путина.

Такое заявление глава государства сделал на Российской энергетической неделе.

"В рамках сотрудничествa со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного плaтежно-рaсчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли", – сказал Путин.

Напомним, что в Государственной думе приняли в третьем чтении инициативу президента России Владимира Путина о продлении срока службы главы СК.

Фото: сайт Кремля