Бывшего главу комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга 27 сентября арестовал на 18 суток бывшего главу комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) при организации ярмарки вакансий в 2019 году. По версии следователей, Чернейко с супругой якобы похитили порядка 300 тысяч рублей из городской казны.

"Совершили хищение денежных средств в размере 300 000 рублей, выделенных "СПб ГАУ ЦЗН" для организации проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость" из бюджета г. СПб, путем обмана и злоупотребления доверием, в ходе организации проведения указанной ярмарки", - говорится в материалах дела.

В начале заседания Чернейко попросил суд удалить из зала представителей СМИ. Позиции поддержали следователь и представитель прокуратуры: в процессе якобы планировалось озвучить данные о здоровье Чернейко и его родственников, а также они опасались раскрыть тайну предварительного следствия. Председательствующий судья отказал, напомнив, что о деталях уголовного дела уже подробно рассказали не только петербургские журналисты, но и федеральные.

Следователь заявил, что Чернейко может предпринять попытку скрыться от правосудия за границей. У него все еще не изъяли загранпаспорт, который хранится в Смольном. С учетом увольнения с поста главы комитета он может в любой момент забрать документ для выезда за рубеж. Кроме того, оказалось, что совершеннолетняя дочь Чернейко живет в Германии.

Адвокат Чернейко рассказал суду о карьерных достижениях своего доверителя: богатом опыте работы, поощрительном письме от президента и других заслугах. Сам обвиняемый не согласен с инкримируемым ему преступлением и просил назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Он заявил, что у него проблемы со здоровьем, в частности, высокое давление. Покинуть страну, по его словам, он не может из-за должности - уезжать ему нельзя еще минимум пять лет. Также он заявил, что его ребенок учится в 11 классе и нуждается в поддержке. Ещё он рассказал о своих легальных источниках доходов - приличная пенсия и сдача московской квартиры в аренду. С аренды он получает, как он признался, больше чем на работе - этими вопросами, согласно брачному договору, занимается его супруга.

Статья, по которой обвиняют Чернейко, предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, силовики пришли в офис к Чернейко 25 сентября через считанные часы после известий о его отставке. Вместе с ним была задержана его супруга Татьяна Чернейко, деятельность которой также связана с организацией ярмарок вакансий и прочих мероприятий в сфере трудоустройства. Ей также собираются избрать меру пресечения. Теперь уже бывший чиновник трудился в Смольном с 1991 года. На госслужбу он пришел еще в период руководства мэра Анатолия Собчака.

Обновление: Суд также арестовал супругу Дмитрия Чернейко на 19 суток.

Текст и фото Константин Леньков