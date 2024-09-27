Пять домов в Колпино отправят на реновацию

В квартале Красный Кирпичник в Колпинском районе 27 сентября начался снос пяти старых домов, сообщил 27 сентября "Коммерсантъ-Санкт-Петербург". Ранее их жители уже переехали в новые квартиры в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ).

Программа, реализуемая группой "Самолет", охватывает 21 дом. В 2019 году 34 семьи уже переехали в новые квартиры, а с начала 2024 года еще 84 семьи получили жилье в комплексе "Новое Колпино", построенном в этом же квартале. Жители также могли выбрать жилье в других районах или получить денежную компенсацию.

В ближайший месяц планируется завершить снос пяти ветхих домов, в которых раньше проживали собственники и арендаторы. До 2029 года под снос попадут еще 16 многоквартирных домов. По итогам новое жилье получат 386 семей.

Реновация квартала включает не только строительство жилья, но и обновление инженерных и дорожных сетей, а также создание социальной инфраструктуры. "Самолет" уже построил три детских сада и школу на 825 мест. В планах – возведение еще трех детских садов, двух школ и поликлиники.

В рамках программы РЗТ продолжается строительство жилого комплекса "Новое Колпино". Уже введены в эксплуатацию три очереди из 17-ти домов площадью более 263 тысяч кв. метров.

Напоминаем, что с 12 августа в Петербурге активно разбираются с нехваткой школ. К концу 2024 года власти обещают закрыть дефицит школ и детсадов.

фото с сайта Смольного