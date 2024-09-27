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Новости 16:34

ЗакС скорректирует полномочия Смольного для развития туризма в городе

фото ЗакС политика ЗакС скорректирует полномочия Смольного для развития туризма в городе

На основании предложения городской прокуратуры депутаты Законодательного собрания разработали законопроект, корректирующий закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге", об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Суть изменений заключается в уточнении полномочий правительства города в области контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на региональном уровне.

Поправки разработаны на основе соответствующих федеральных законов в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников".

Законопроект направлен на первое чтение в ЗакС.

27 сентября отмечается день туризма. С праздником петербуржцев и гостей города поздравил губернатор Александр Беглов

фото ЗАКС.Ру


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