ЗакС скорректирует полномочия Смольного для развития туризма в городе

На основании предложения городской прокуратуры депутаты Законодательного собрания разработали законопроект, корректирующий закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге", об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале прокуратуры.
Суть изменений заключается в уточнении полномочий правительства города в области контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на региональном уровне.
Поправки разработаны на основе соответствующих федеральных законов в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников".
Законопроект направлен на первое чтение в ЗакС.
27 сентября отмечается день туризма. С праздником петербуржцев и гостей города поздравил губернатор Александр Беглов.