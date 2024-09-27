В Госдуме обсудят единую программу воспитания в детских лагерях

В Госдуму внесен законопроект о создании единой программы воспитания и плана мероприятий для вожатых в детских лагерях, сообщила 27 сентября вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, на что обратило внимание информационное агентство ТАСС.

Законопроект направлен на повышение качества и безопасности детского отдыха. Он предусматривает разработку календарного плана с акцентом на воспитание через игры, патриотические фильмы, знакомство с искусством и литературой, а также на проведение игр и конкурсов на основе российских традиций и ценностей.

В календарных планах появятся и родительские дни. "Это позволит вожатым, имеющим разный опыт работы и уровень компетенций, работать на основании одинакового качественного и проработанного продукта, обеспечит гарантию качества в организации мероприятий с детьми и формат содержательного взаимодействия", - пояснила Яровая.

Министерство просвещения РФ будет отвечать за разработку и утверждение этой программы. Также планируется создание единой структуры официальных сайтов детских лагерей для удобства родителей.

Яровая отметила, что законопроект поддержан Минпросвещения, Минюстом и профильными комитетами Госдумы и соответствует национальным целям развития до 2030 года.

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщала, что в детских оздоровительных лагерях за лето отдохнули более 120 тысяч детей.

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