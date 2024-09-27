"Подорожник" выйдет в новом формате к Международному дню пожилых людей

Во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных ГКУ "Организатор перевозок" с 1 октября появятся специальные карты "Подорожник", выпущенные к Международному дню пожилых людей, сообщили 27 сентября в пресс-службе Смольного. Всего подготовлено два макета, тираж каждого – 50 тысяч штук.

Это уже третий выпуск карт с уникальным оформлением, приуроченным к Году семьи в России.

Карты будут доступны для покупки с открытия метрополитена и точек продаж.

""Подорожник" уже давно стал для горожан не только способом оплаты, но и настоящим памятным сувениром, посвященным наиболее значимым датам в нашей стране и Санкт‑Петербурге", – написали в пресс-службе.

Цена новой карты остается прежней – 80 рублей.

Напомним, что с 23 сентября петербуржцы и гости города могут купить "Подорожник" с дизайном в честь 30-летия Законодательного собрания.

фото пресс-службы Смольного