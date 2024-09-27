В МО "Большая Охта" объявили "амнистию" в муниципальном паблике

Совет депутатов МО "Большая Охта" принял решение разблокировать всех пользователей муниципального сообщества "ВКонтакте", которые были внесены в черный список по тем или иным причинам. С такой инициативой выступил глава округа Дмитрий Кислов. Он считает, что сейчас новый созыв депутатов не в курсе, за что именно были заблокированы пользователи. До этого выйти из бана можно было лично явившись в МО с документами. Кислов предложил единовременно отступиться от этого "формализма".

"В прошлые годы в этой группы была практика, так называемый бан, черный список. Довольно большое количество жителей по той или иной причине находится в этом черном списке. Мы этих причин не знаем. У меня есть такое предложение, надеюсь, вы меня поддержите. Предлагаю, в связи с тем, что это было раньше, не увлекаться данным формализмом, а черный список на сегодняшний день убрать, то есть всех разбанить, если говорить на интернет-языке. Объявить амнистию", - сказал Кислов.

Всего, по данным муниципалов, восстановиться в правах удалось порядка 80 пользователям социальной сети. Кислов отметил, что авторы комментариев в соцсетях все равно должны соблюдать правила сообщества. Сейчас там не допускаются обсценная лексика, оскорбления, сообщения не по теме, спам, провокационные высказывания, реклама, а также сообщения, нарушающие действующее законодательство.

Ранее ЗАКС.Ру писал о будущем трансляций заседаний депутатов муниципальных советов.

Константин Леньков / Кадр из трансляции заседания МО "Большая Охта"