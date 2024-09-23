Муниципальные эфиры под вопросом

По итогам муниципальных выборов в ряде муниципалитетов сменились главы советов. В связи с этим активисты и жители начали задаваться вопросом, изменится ли с появлением новых муниципалов подход к обеспечению гласности и доступу к сведениям о работе народных избранников. В частности - сохранятся ли трансляции заседаний.

На днях седьмой созыв депутатов МО "Светлановское" принял решение об исключении из регламента заседаний положения об обязательной трансляции собрания муниципалов в интернете. Официально в муниципалитете это не комментировали, однако депутат Илья Лещев, избранный от партии "Новые люди", объяснил своим подписчикам в соцсети "ВКонтакте", что такое решение было принято в целях "обеспечения безопасности". О потенциальных последствиях несанкционированного доступа к обсуждения вопросов местного значения муниципал не рассказал. Глава муниципалитета также отказался раскрывать мотивацию действий совета в беседе с журналистами из "Ротонды".

"Когда Госдума обсуждает секретные статьи бюджета, заседание делают закрытым. Не отменяют трансляцию вовсе. ЗакС закрывает заседания от прессы, не ведет трансляцию только когда обсуждает почётных граждан. Мунсовет ни бомбоубежищами, ни планами эвакуации не занимается. Даже если что-то подобное депутаты захотят обсудить, они всегда смогут сначала сделать заседание закрытым. Совет же сейчас таким решением подрывает доверие, добровольно отказываясь от принципа гласности. Очень плохое начало. Не по-новому это", - прокомментировал публикацию Лещева экс-глава МО "№72" Павел Швец.

К концу шестого созыва депутатов трансляции заседаний сохранились лишь в нескольких муниципальных образованиях. Например, в МО №72, МО "Светлановское", МО "Южно-Приморский", МО "Гражданка" и еще ряде муниципальных образований. Пока массово отказывать от трансляций главы, по их словам, не спешат.

Новоизбранный глава МО "Гражданка" Владислав Ванеев сообщил ЗАКС.Ру, что трансляции будут сохранены, однако он допустил, что в дальнейшем в муниципалитете собираются определить, насколько такой формат востребован у жителей и есть ли смысл его поддерживать.

- Я считаю, что онлайн-трансляция - один из способов обеспечения прозрачности работы муниципального совета. Совместно с коллегами в будущем мы оценим уровень вовлеченности жителей в просмотр онлайн-трансляций и их включение в обсуждения через комментарии, чтобы понять необходимость поддержания данного инструмента общения, но а пока все по плану, продолжаем этот обычай, - рассказал Ванеев.

Новый руководитель МО "Южно-Приморский" Елена Филиппова рассказала ЗАКС.Ру, что муниципалы не настроены отказываться от видеотрансляций своих собраний. Возможно, формат будет в некотором виде изменен, но радикально отменять соответствующее положение, по ее словам, не планируют. Лично она ничего спорного в трансляциях не видит.

- Они будут проводится. Никто их не отменяет, может быть, какие-то корректировки будут в части того, если у нас идет какое-то рутинное, не бюджет, не основные вопросы - может и не будем проводить трансляцию, а все остальное, нет, мы не отменяли, - рассказала Филиппова.

В МО №72 на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру глава округа Лилия Судьина и ее заместитель Максим Воронин о будущем трансляций с заседаний совета на момент публикации не ответили.

Вопрос об обязательных трансляциях заседаний муниципальных советов неоднократно обсуждались в Законодательном собрании Петербурга. В частности, с такой инициативой выступили мундепы Павел Швец и Валерий Веремейчик. В городском парламенте идею не поддержали. Депутат-единоросс, председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов раскритиковал предложение мундепов.

- Я думаю, каждый муниципальный совет вправе самостоятельно разрабатывать, что нужно им для обеспечения гласности, поддержки, прозрачности. Так же считают и законодатели. Если по этой логике идти дальше, то можно установить, что в муниципальных советах все должны ходить в черных костюмах, красных галстуках, белых рубашках, - говорил Беликов весной 2023 года.

Сейчас в некоторых муниципалитетах работают и другие инструменты для обеспечения публичности работы органов местного самоуправления. Например, в МО "Малая Охта" регламент разрешает депутатам, сотрудникам местной администрации, аппарата совета, а также представителям средств массовой информации вести трансляцию заседаний, но не обязывает это делать. Немного в ином формате пытались решать этот вопрос в МО "Финляндский округ". Там до недавних пор публиковали стенограммы заседаний, однако от этого метода, судя по данным на сайте округа, решили отказаться. Последняя была опубликована в 2023 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру