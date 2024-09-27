Бельский анонсировал появление рабочей группы ЗакСа по регулированию сапбордов

В петербургском Заксобрании появится рабочая группа по правовому регулированию использования сапбордов, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский 27 сентября. По его словам, это связано с ростом несчастных случаев среди любителей водных прогулок.

"Сапы — одно из самых популярных плавательных средств индивидуальной мобильности, и их использование надо обезопасить. В ЗакСе появится рабочая группа, которая займётся вопросами правового регулирования этого СИМ в Петербурге", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что сейчас сапборды относятся к снаряжению для водного спорта и не попадают по этой причине под действие правил для маломерных судов. Между тем, их популярность растет, а вслед за ней — и количество инцидентов. Только за последний месяц в ГУ МВД насчитали два серьезных происшествия, связанных с сапами, отметил Бельский. В связи с этим петербургские депутаты задумались о создании правил пользования сапбордами, продолжил он.

Бельский отметил, что в целом поддерживает регулирование использования сапов, однако находит нужным провести кропотливую работу ради того, чтобы "не довести правила до абсурда". При этом он полагает невозможными сомнения в случаях, когда речь идет о безопасности людей.

В конце апреля в ЗакСе создавали рабочую группу по регулированию электросамокатов в городе.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash