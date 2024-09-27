Беглов рассказал о готовности к введению туристического налога в 2025 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу в Смольном со статс-секретарем – заместителем министра финансов РФ Алексеем Сазановым и председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. На встрече обсудили результаты эксперимента по курортному сбору и дальнейшие шаги по внедрению туристического налога, сообщила 27 сентября пресс-служба Смольного.

По данным администрации, в прошлом году город посетили более 9 миллионов туристов, а в этом году ожидается свыше 10 миллионов. Ежегодный рост числа туристов составляет около 10%.

В 2024 году был принят закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. Полномочия по его введению и определению ставок переданы местным властям.

В Петербурге курортный сбор взимается в размере 100 рублей с 1 апреля этого года. Губернатор отметил, что средства, полученные от курортного сбора, использовались для реставрации Московских триумфальных ворот и обустройства пляжей в Курортном районе.

"Мы не просто сохраняем наше наследие. Мы даём вторую жизнь историческим зданиям и пространствам. Инициативу по введению туристического налога поддерживаем. Всю необходимую документацию уже подготовили. Готовы ввести его со следующего года", - сказал Александр Беглов.

Напомним, что в казну Петербурга от курортного сбора за лето поступило более 295 млн рублей.

фото ЗАКС.Ру