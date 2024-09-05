В казну Петербурга от курортного сбора за лето поступило более 295 млн рублей

От курортного сбора в бюджет Петербурга за лето поступило 295,3 млн рублей, написал "Коммерсант-Петербург" со ссылкой на данные комитета финансов. С момента введения эксперимента доходы составили 353,7 млн рублей.

Год назад глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании правительства города заявляла, что в 2024 году от "туристического налога" ожидается лишь 310 млн рублей дохода. Деньги с курортного сбора пойдут на благоустройство и строительство парков, общественных пространств, спортивных площадок.

Напомним, курортный сбор в Петербурге начали взимать в апреле 2024 года. Туристы должны заплатить по 100 рублей за каждый день, проведенный в отеле или гостинице города. За неуплату туристического "налога" полагается наказание в размере от 500 до 2000 рублей. Предпринимателя за нарушение будут штрафовать до 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру