ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:14

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 13 человек

фото ЗакС политика Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 13 человек

МЧС обнаружило тела 13 погибших после взрыва на автозаправке в Дагестане, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Несколько пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Следственный комитет сообщает, что следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Ведется расследование, назначены судебно-медицинские и технические экспертизы для установления причин взрыва и гибели людей. В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура в память о погибших. 

Трагедия произошла вечером 27 сентября на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет, расположенном на федеральной трассе. После взрыва начался пожар, который удалось локализовать, но здание АЗС было разрушено, а несколько автомобилей повреждены. 

Напомним, что по факту взрыва на АЗС возбудили уголовное дело

фото СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама