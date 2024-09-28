Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 13 человек

МЧС обнаружило тела 13 погибших после взрыва на автозаправке в Дагестане, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Несколько пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Следственный комитет сообщает, что следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Ведется расследование, назначены судебно-медицинские и технические экспертизы для установления причин взрыва и гибели людей. В Дагестане 28 сентября объявлен днем траура в память о погибших.

Трагедия произошла вечером 27 сентября на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет, расположенном на федеральной трассе. После взрыва начался пожар, который удалось локализовать, но здание АЗС было разрушено, а несколько автомобилей повреждены.

Напомним, что по факту взрыва на АЗС возбудили уголовное дело.

фото СК РФ