Глава МИД Венгрии приедет на Петербургский международный газовый форум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 сентября сообщил ТАСС, что планирует принять участие в Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), который состоится с 8 по 11 октября.

Он отметил, что отправится в Петербург, так как "Газпром" является стратегическим партнером Венгрии, и он пообещал главе компании Алексею Миллеру свое участие.

Сийярто также добавил, что хотел бы посетить форум "Российская энергетическая неделя", однако не смог этого сделать из-за участия в мероприятиях высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В последний раз Петер Сийярто был в Петербурге 30 августа. Тогда он тоже приезжал ради встречи с главой "Газпрома".

фото с сайта Кремля