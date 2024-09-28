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Новости 14:48

Глава МИД Венгрии приедет на Петербургский международный газовый форум

фото ЗакС политика Глава МИД Венгрии приедет на Петербургский международный газовый форум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 сентября сообщил ТАСС, что планирует принять участие в Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), который состоится с 8 по 11 октября. 

Он отметил, что отправится в Петербург, так как "Газпром" является стратегическим партнером Венгрии, и он пообещал главе компании Алексею Миллеру свое участие.

Сийярто также добавил, что хотел бы посетить форум "Российская энергетическая неделя", однако не смог этого сделать из-за участия в мероприятиях высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В последний раз Петер Сийярто был в Петербурге 30 августа. Тогда он тоже приезжал ради встречи с главой "Газпрома". 

фото с сайта Кремля


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