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Новости 15:39

"Уткину дачу" планируют открыть в 2026 году

фото ЗакС политика "Уткину дачу" планируют открыть в 2026 году

Реставрация усадьбы "Уткина дача" близится к завершению, а открытие объекта планируется на 2026 год, сообщили 28 сентября в соцсетях правительства Петербурга. 

Специалисты уже завершили ремонт кровли, фундамента, перекрытий и стен, а также провели реставрацию фасадов и интерьеров и восстановили инженерные сети. В этом году завершаются отделочные работы, устанавливается наружное освещение и проводится благоустройство территории.

После восстановления в здании разместится Музей городской скульптуры с открытым фондохранилищем, реставрационными мастерскими, а также выставочными и образовательными центрами. В пресс-службе комитета по культуре уточнили, что закупку и установку экспозиционного оборудования начнут в следующем году.

Ранее утверждалось, что реставрацию "Уткиной дачи" закончат к 2023 году. Работы по восстановлению усадьбы тянутся с июня 2013 года. 

фото из Telegram-канала правительства Петербурга


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