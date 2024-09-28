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Новости 17:46

Смотровую площадку "Лахта Центра" откроют до конца 2024 года

фото ЗакС политика Смотровую площадку "Лахта Центра" откроют до конца 2024 года

До конца 2024 года планируется открыть для посетителей смотровую площадку "Лахта Центра", сообщил заместитель председателя правления и начальник департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов на фестивале "Друзья Петербурга", на что обратила внимание "Комсомольская правда". 

По словам Куприянова, в здании сейчас работают сотрудники. Зал-трансформер и планетарий также находятся в эксплуатации. Пока мероприятия и экскурсии проходят в тестовом формате. Куприянов добавил, что информация о начале продажи билетов будет размещаться на официальном сайте "Лахта Центра".

Напомним, на берегу Финского залива построят еще два небоскреба. Башни высотой 555 и 773 метра обещают возвести к 2031 году.

фото ЗАКС.Ру


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