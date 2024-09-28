Смотровую площадку "Лахта Центра" откроют до конца 2024 года

До конца 2024 года планируется открыть для посетителей смотровую площадку "Лахта Центра", сообщил заместитель председателя правления и начальник департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов на фестивале "Друзья Петербурга", на что обратила внимание "Комсомольская правда".

По словам Куприянова, в здании сейчас работают сотрудники. Зал-трансформер и планетарий также находятся в эксплуатации. Пока мероприятия и экскурсии проходят в тестовом формате. Куприянов добавил, что информация о начале продажи билетов будет размещаться на официальном сайте "Лахта Центра".

Напомним, на берегу Финского залива построят еще два небоскреба. Башни высотой 555 и 773 метра обещают возвести к 2031 году.

фото ЗАКС.Ру