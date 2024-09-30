Беглов и Бельский поздравили с Днем воссоединения жителей новых регионов

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратились к жителям новых регионов в День воссоединения с Россией, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале спикера ЗакСа.

Глава города от имени петербуржцев поздравил руководителей и жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения. В поздравлении сказано, что дата стала символом гордости и торжества справедливости.

"В переломный исторический момент жители Донбасса сделали осознанный выбор – быть со своей Родиной. Их волю и право жить на своей земле, говорить на родном языке, беречь веру, культуру, историческую память и традиционные ценности защищает вся Россия", – сказал Беглов.

По словам спикера ЗакСа, люди сделали выбор в сторону будущего, сохранения языка и традиций и решили вернуться в Россию.

"Наши друзья сделали выбор в пользу свободного будущего, сохранения языка, традиций, культуры. Решили вернуться в родную гавань и навсегда остаться с Российской Федерацией – великой, единой, нерушимой страной", – сказал Бельский.

В конце Беглов и Бельский пожелали гражданам новых регионов здоровья, благополучия, процветания и мирного неба.

Фото: ЗАКС.Ру