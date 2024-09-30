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Новости 10:47

Пастор Петрикирхе покинул Россию и уехал в Германию

фото ЗакС политика Пастор Петрикирхе покинул Россию и уехал в Германию

Пастор Петрикирхе и лидер лютеранских общин Северо-Запада России Михаэль Шварцкопф все-таки вернулся в Германию, об этом 30 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Как уточняет издание, на воскресной службе его уже не было. Кроме этого, "Фонтанка" пишет, что пастор покинул Россию в тот же день, когда петербургский суд отпустил его.

Также за ним в Германию уехали его жена, которая является гражданкой России, и их сын.

На самой службе прихожанам сказали, что пастор находится на больничном, поэтому проповедь читала Валентина Курмышова. По данным "Спарк", именно она в ноябре 2023 года сменила Михаэля Шварцкопфа на должности.

Фото: Церковь Святых Петра и Павла.


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