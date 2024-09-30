Петербургские выпускники получат премии за лучший диплом по заданию властей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2024 году", об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно постановлению, выпускники вузов Петербурга получат премии за лучший дипломный проект, который реализован по заданию органов исполнительной власти города.

Такие премии присуждаются каждый год с 2007 года. В городском правительстве считают, что это повышает качество подготовки студентов и увеличивает конкурентность.

Для победы диплом должен получить оценку не ниже "хорошо", быть актуальным и иметь практическую значимость для Петербурга. В 2024 году присуждается 72 премии по 30 тысяч рублей каждая.

Фото: ЗАКС.Ру