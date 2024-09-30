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Новости 11:17

Петербургские выпускники получат премии за лучший диплом по заданию властей

фото ЗакС политика Петербургские выпускники получат премии за лучший диплом по заданию властей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2024 году", об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно постановлению, выпускники вузов Петербурга получат премии за лучший дипломный проект, который реализован по заданию органов исполнительной власти города.

Такие премии присуждаются каждый год с 2007 года. В городском правительстве считают, что это повышает качество подготовки студентов и увеличивает конкурентность.

Для победы диплом должен получить оценку не ниже "хорошо", быть актуальным и иметь практическую значимость для Петербурга. В 2024 году присуждается 72 премии по 30 тысяч рублей каждая.

Фото: ЗАКС.Ру


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