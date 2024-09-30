Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд признал виновным Александра Пермякова* в покушении на жизнь писателя и политика Захара Прилепина, сообщили "Известия" 30 сентября. Пермяков* получил пожизненное заключение в колонии особого режима.

По данным "Коммерсанта", Александр Пермяков* признан виновным в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также незаконном обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Помимо пожизненного срока, осужденный должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.

Пермяков* свою вину признал.

Напомним, следствие установило, что 6 мая 2023 года в поселке Пионерский Александр Пермяков* подорвал автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его товарищ Александр Шубин. Прилепин выжил, но водитель машины погиб.

Полиция задержала двоих подозреваемых. Один из них — Александр Пермяков*, ранее судимый и недавно получивший российское гражданство.

*Росфинмониторинг внес Александра Пермякова в список экстремистов и террористов

Фото: Telegram-канал "Генпрокуратура России" (скриншот видеозаписи)