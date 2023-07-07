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Новости 20:17

Восстанавливающийся после покушения Прилепин записал видеообращение

фото ЗакС политика Восстанавливающийся после покушения Прилепин записал видеообращение

Писатель и политик Захар Прилепин, в мае переживший покушение, выпустил видеообращение. В кадре на его ногах установлен аппарат Илизарова, который способствует сращиванию костей.

Стоя и глядя в камеру, сопредседатель "Справедливой России - За правду" заявил, что за время реабилитации стал "сильнее, мудрее и злее".

Машину с писателем подорвали 6 мая в Нижегородской области, его водитель погиб на месте. Прилепин получил множественные переломы. После восстановления он намерен отправиться в зону военной спецоперации. По факту покушения на него возбудили дело о теракте (ст. 205 УК). 

Месяц назад президент наградил справедливоросса орденом Мужества.

фото: Захар Прилепин / Telegram (скриншот видео)


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