Восстанавливающийся после покушения Прилепин записал видеообращение

Писатель и политик Захар Прилепин, в мае переживший покушение, выпустил видеообращение. В кадре на его ногах установлен аппарат Илизарова, который способствует сращиванию костей.

Стоя и глядя в камеру, сопредседатель "Справедливой России - За правду" заявил, что за время реабилитации стал "сильнее, мудрее и злее".

Машину с писателем подорвали 6 мая в Нижегородской области, его водитель погиб на месте. Прилепин получил множественные переломы. После восстановления он намерен отправиться в зону военной спецоперации. По факту покушения на него возбудили дело о теракте (ст. 205 УК).

Месяц назад президент наградил справедливоросса орденом Мужества.

фото: Захар Прилепин / Telegram (скриншот видео)