ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:05

Путин наградил Прилепина орденом Мужества

фото ЗакС политика Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя и публициста Захара Прилепина, активного участника вооруженного конфликта на Донбассе с 2010-х годов.

Документ 6 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

Нынешней весной на литератора и сопредседателя "Справедливой России - За правду" совершили покушение: в Нижегородской области взорвался автомобиль. в котором он находился. Прилепин смог выжить и в настоящее время проходит процедуру восстановления. Из-за покушения на него возбудили уголовное дело.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама