Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя и публициста Захара Прилепина, активного участника вооруженного конфликта на Донбассе с 2010-х годов.

Документ 6 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

Нынешней весной на литератора и сопредседателя "Справедливой России - За правду" совершили покушение: в Нижегородской области взорвался автомобиль. в котором он находился. Прилепин смог выжить и в настоящее время проходит процедуру восстановления. Из-за покушения на него возбудили уголовное дело.