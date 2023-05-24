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Новости 19:57

Восстанавливающегося после покушения Прилепина перевели в общую палату

фото ЗакС политика Восстанавливающегося после покушения Прилепина перевели в общую палату

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о новых обстоятельствах лечения писателя Захара Прилепина, который в начале месяца был подорван в автомобиле.

Сопредседателя "Справедливой России - За правду" перевели в общую палату.

"Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец!", - написал Никитин у себя в Telegram-канале, добавив, что хочет в скором времени встретиться с патриотическим писателем.

По факту подрыва автомобиля с Прилепиным в Нижегородской области ранее возбудили дело о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК). Обвиняемый в преступлении содержится в СИЗО. Справедливоросс, придя в сознание, выразил желание вернуться в зону проведения военной спецоперации.


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