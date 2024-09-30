Разумишкин проверил готовность общественных пространств у Александровских ворот

В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили три общественные пространства на берегах Охты: сквер на улице Петра Смородина, набережную у Александровских ворот и продолжение сада "Времена года", об этом 30 сентября сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Пространства стали частью проекта "Ильинская слобода". Здесь установили детские площадки, скалодром, смотровую вышку и сохранили пороховой погреб 1805 года, превратив его в музей с диорамой и моделью пушки.

"Студенты Политехнического университета предложили создать в погребе инсталляцию с диорамой порохового завода и установить модель пушки петровских времён. Идея успешно реализована", — написал Разумишкин.

На другой стороне реки обустроили перголы с качелями, видовые шезлонги, проложили дорожки, а также установили тематическую детскую площадку "Госавтоинспекция".

В сквере Смородина убрали аварийные деревья, провели выторфовку, проложили дренаж, высадили более 300 деревьев и 600 кустарников. Здесь также появились спортивные и детские площадки, а также зона для выгула собак.

Во всех зонах установлено освещение и видеонаблюдение.

О предстоящем открытии нового общественного пространства у Александровских ворот пресс-служба губернатора сообщала еще 7 августа. При этом точную дату в Смольном тогда не озвучили.

Фото: Раzумишкин / Telegram