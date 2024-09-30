Обвиняемому в обрушении потолка исторического дома вынесли приговор

Октябрьский районный суд вынес приговор директору ТСЖ Павлу Хрипченко за обрушение потолка в доходном доме Китнера на Почтамтской улице. Суд ограничил его свободу на год по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщила 30 сентября пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в январе 2023 года в историческом доме произошло частичное обрушение потолка. Как установил суд, Хрипченко знал, что перекрытия дома находятся в аварийном состоянии, но вместе капитального ремонта составил акт, заявив, что серьезных проблем нет.

В результате обрушения собственнику квартиры был причинен ущерб в 500 тысяч рублей. "Также создана реальная угроза опасности жизни и здоровью лиц, проживающих в указанной квартире", – уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Включенный в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия дом Китнера на Почтамтской, 1 приобрел свой нынешний облик в 1840-х годах.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)