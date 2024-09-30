Закон о запрете пропаганды чайлдфри направили в регионы для отзывов

Законопроекты парламентариев о запрете пропаганды идеологии чайлдфри направлен в регионы и ведомства для получения отзывов до 15 октября, сообщила 30 сентября "Парламентская газета" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

По итогам заседания Совета Думы, законопроекты, которые вводят запрет на распространение информации о сознательном отказе от деторождения и предусматривают административную ответственность за такую пропаганду, направлены для первоочередного рассмотрения в октябре.

Напомним, что инициативы были внесены 25 сентября депутатами и сенаторами, включая председателей Госдумы и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко.

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