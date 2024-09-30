На содержание Заксобрания в 2025 году могут потратить 3,1 млрд рублей

Содержание Законодательного собрания в 2025 году может обойтись бюджету Петербурга в 3,13 млрд рублей, следует из проекта городского бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Документ опубликован вечером 30 сентября на сайте комитета финансов.

Основная строка расходов обозначена как "Обеспечение деятельности законодательной власти Санкт-Петербурга". На эти цели в следующем году планируется потратить 2,76 млрд рублей. Из этой суммы 1,69 млрд рублей предусмотрено в качестве выплат персоналу, а 1,07 млрд рублей уйдет на закупку товаров, работ и услуг. Кроме того, еще три миллиона рублей заложены на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Непосредственно на содержание членов законодательной власти планируется потратить 291,3 млн рублей. Строка расходов на иные выплаты служащим и лицам, замещающим государственные должности Петербурга равняется в следующем году 81 млн рублей.

В 2026 году на работу ЗакСа заложено 2,8 млрд рублей, в 2027 году — 2,84 млрд рублей. При этом расходы на содержание членов законодательной власти будут только расти и составят 303,3 млн рублей в 2026 году и 315,7 млн рублей в 2027 году. Траты на обеспечение деятельности городского парламента запланированы на уровне 2,4 млрд и 2,44 млрд рублей соответственно.

Ранее стало известно о том, что в следующие три года Смольный ожидает роста доходной и расходной части бюджета Петербурга. Поступления в казну запланированы на уровне 4,2 трлн рублей, а ее траты — на уровне 4,7 трлн рублей. Величина резервного фонда должна будет составить 40 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру