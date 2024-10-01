В Приморском районе началось строительство магистрали М-32

В Приморском районе Петербурга дорожники начали строительство новой магистрали М-32, об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительство началось с устройства буронабивных свай будущего путепровода, который войдет в состав магистрали и перекинется через железную дорогу в сторону Сестрорецка.

"Три новые дороги, которые появятся в Приморском районе – М-32, М-49 и М1 – разгрузят северо-восток Петербурга. В частности, М-32, к строительству которой приступили сегодня, значительно повысит транспортную доступность микрорайона "Юнтолово" и Лахта-Центра", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новая магистраль обеспечит связь между северной и южной частью Приморского района. Она также позволит быстро добраться от Лахта-Центра до ближайшей развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 7,7 км. Работы разделены на четыре этапа.

Фото: пресс-служба Смольного