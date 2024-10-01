Смольный потратит до трех миллионов рублей на покупку подарочной посуды

Администрация губернатора Петербурга планирует приобрести 600 подарочных наборов из фарфора или стекла, информация об этом появилась 30 сентября на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет три миллиона рублей.

Вся продукция должна быть изготовлена на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. Согласно описанию объекта закупки, в Смольном планируют приобрести пять видов чайных пар, три вида кофейных пар и два вида наборов бокалов — соответственно, для вина и для шампанского.

В частности, речь идет о 100 чайных парах с изображением Поцелуева моста и 200 чайных парах с видами Петербурга. Еще 150 комплектов должны быть покрыты кобальтовой сеткой.

В описаниях к кофейным парам уточняется, что изделия должны быть выполнены из костяного фарфора. Предполагается, что пять штук будут изображать героя сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", в оформлении предусмотрено использование рисунка автора. Другие пять кофейных пар должны быть посвящены героям мультфильма "Винни-Пух", созданного "Союзмультфильмом" по книжке Алана Александра Милна в пересказе Бориса Заходера.

Бокалы для шампанского и вина должны быть изготовлены методом ручной выдувки и декорированы кобальтовой сеткой. Всего в Смольном рассчитывают получить 20 наборов по четыре бокала в каждом.

Предполагается, что поставка товаров будет происходить в два этапа. В рамках первого не позднее 7 ноября подрядчик должен отгрузить 150 чайных пар и все 10 кофейных пар. Прочие подарочные наборы в Смольном ожидают получить не позднее 10 декабря.

В начале сентября администрация губернатора объявила электронный аукцион на поставку 2 360 календарей на 2025 год. Начальная цена закупки составляла 5,7 млн рублей, по итогам конкурса победитель получил право поставить товар за 3,4 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру