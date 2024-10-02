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Новости 9:56

На модернизацию девяти трамваем выделят 441 млн рублей

фото ЗакС политика На модернизацию девяти трамваем выделят 441 млн рублей

"Горэлектротранс" выделит 441 млн рублей на модернизацию девяти трамваев модели ЛМ 99АВН. В рамках опубликованной 1 октября закупки предприятие ищет подрядчика для проведения этих работ.  На закупку обратил внимание "Коммерсантъ-Санкт-Петербург". 

Подрядчику предстоит обновить пневматическую систему вагона и тормозную систему на электромеханическую. Также должно быть установлено новое тяговое электрооборудование и комплекты электромеханических приводов дверей.

Кроме того, в трамваях заменят освещение салона и кабины водителя на светодиодное, а кресла вагоновожатых станут более эргономичными. Срок выполнения контракта – до 31 января 2026 года.

29 сентября в Петербурге праздновали 117-летие трамвая. В 1907 году жители города могли проехать на этом транспорте от Васильевского острова до арки главного штаба. 

 

фото ЗАКС.Ру


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