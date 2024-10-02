Петербургские депутаты приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 2 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Документ отправлен на подписание губернатору.

После вступления закона в силу для петербургских предприятий, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, вводится квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями в размере 2% от среднесписочной численности на работу. Для работодателей, у которых трудоустроены более 100 сотрудников, квота составит 2,5% от среднесписочной численности. Такая же квота распространяется на филиалы и представительства организаций, расположенные в Петербурге. Инициатива подготовлена парламентскими бюджетно-финансовым комитетом и комитетом по законодательству.

Предполагается, что после официального опубликования норма начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Напоним, законопроект начали рассматривать в городском парламенте в середине сентября. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру