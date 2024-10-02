ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:18

Петербургские депутаты приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

фото ЗакС политика Петербургские депутаты приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 2 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Документ отправлен на подписание губернатору. 

После вступления закона в силу для петербургских предприятий, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, вводится квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями в размере 2% от среднесписочной численности на работу. Для работодателей, у которых трудоустроены более 100 сотрудников, квота составит 2,5% от среднесписочной численности. Такая же квота распространяется на филиалы и представительства организаций, расположенные в Петербурге. Инициатива подготовлена парламентскими  бюджетно-финансовым комитетом и комитетом по законодательству.

Предполагается, что после официального опубликования норма начнет действовать с 1 сентября 2024 года. 

Напоним, законопроект начали рассматривать в городском парламенте в середине сентября. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама