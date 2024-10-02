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Новости 10:34

Депутаты разрешили Смольному выделять новые меры поддержки для военнослужащих в приграничных регионах

фото ЗакС политика Депутаты разрешили Смольному выделять новые меры поддержки для военнослужащих в приграничных регионах

Парламент Петербурга 2 октября в третьем чтении принял закон, который позволяет правительству города вводить дополнительные социальные гарантии для петербуржцев, которые выполняют боевые задачи в регионах, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ с поправками в Социальный кодекс отправлен на подписание губернатору. 

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко отмечал, что меры поддержки также могут распространять на членов семей упомянутых граждан.

В качестве предполагаемых мер поддержки называют, например, различные льготы и компенсации, а также материальную помощь членам семьи погибших в размере одного миллиона рублей и единовременные выплаты. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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