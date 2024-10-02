Проект о праздновании Дня СПбГУ поступил на рассмотрение ЗакСа

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о праздновании Дня Санкт-Петербургского государственного университета, следует из данных на сайте городского парламента. Еще одна инициатива касается учреждения памятной даты в честь героической защиты острова Сухо в Ладожском озере.

Оба проекта внесены губернатором Александром Бегловым. Они предусматривают внесение поправок в существующий региональный закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". Первый из них дополняет статью 1, перечисляющую городские праздники, строкой о Дне СПбГУ. Второй вносит поправки в статью 2, содержащую список памятных дат.

День СПбГУ будут ежегодно праздновать 8 февраля, в день основания вуза. "Университет, основанный Указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 года в составе Академии наук, в 2024 году отметил 300-летие со дня основания", — уточняется в пояснительной записке к проекту.

День героической защиты острова Сухо планируется отмечать 22 октября в память о сражении, разыгравшемся здесь в 1942 году. В тот день советский гарнизон при поддержке авиации и судов Ладожской военной флотилии оказал сопротивление внезапной атаке немецких войск и выбил высадившийся на острове десант противника.

Сейчас в городском законе насчитывается шесть праздников Петербурга и 17 памятных дат.

О планах дополнить перечень городских праздников Днем СПбГУ стало известно в начале минувшего мая.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру