Володин объявил, что главы комитетов ГД пересядут на отечественные автомобили до конца года

Председатели комитетов Госдумы до конца года пересядут на отечественные седаны Lada Aura, сообщил 2 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью РИА "Новости". В то же время, руководители фракций и вице-спикеры будут пользоваться автомобилями марки Aurus.

Серийное производство Lada Aura, новой модели АВТОВАЗа, началось в сентябре. Стоимость бизнес-седана превысит 3 млн рублей.

Lada Aura была создана специально для государственных служащих и впервые представлена в июне 2023 года на выставке "Евразия – наш дом" в Сочи. В июле автомобиль протестировал президент Владимир Путин, который прибыл на нем на открытие последнего участка трассы М-11 "Нева".

"Хорошая машина", – отметил Путин. Министерство финансов уже разместило заказ на эти автомобили.

Стоит отметить, что еще тогда Вячеслав Володин высказался в пользу того, чтобы в составе служебных автомобилей были только отечественные.

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