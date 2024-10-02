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Новости 12:04

Володин объявил, что главы комитетов ГД пересядут на отечественные автомобили до конца года

фото ЗакС политика Володин объявил, что главы комитетов ГД пересядут на отечественные автомобили до конца года

Председатели комитетов Госдумы до конца года пересядут на отечественные седаны Lada Aura, сообщил 2 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью РИА "Новости". В то же время, руководители фракций и вице-спикеры будут пользоваться автомобилями марки Aurus.

Серийное производство Lada Aura, новой модели АВТОВАЗа, началось в сентябре. Стоимость бизнес-седана превысит 3 млн рублей.

Lada Aura была создана специально для государственных служащих и впервые представлена в июне 2023 года на выставке "Евразия – наш дом" в Сочи. В июле автомобиль протестировал президент Владимир Путин, который прибыл на нем на открытие последнего участка трассы М-11 "Нева". 

"Хорошая машина", – отметил Путин. Министерство финансов уже разместило заказ на эти автомобили. 

Стоит отметить, что еще тогда Вячеслав Володин высказался в пользу того, чтобы в составе служебных автомобилей были только отечественные. 

фото ЗАКС.Ру


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