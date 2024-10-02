Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* вышел с допроса, сообщили 2 октября в пресс-службе псковского отделения партии. Политик подозревается в уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) из-за якобы отсутствующей маркировки в одном из видео.

Утром в квартире Шлосберга* в Пскове прошел обыск. Как сообщил политик в своем Telegram-канале, также силовики наведались в квартиру его отца. Шлосберг* высказал предположение, что причиной обыска могла послужить якобы недостоверная информация, оказавшаяся у следствия.

После обыска зампредседателя "Яблока" вместе с адвокатом увезли на допрос к руководителю следственной группы СК по городу Пскову. Обвинение Шлосбергу* не предъявлялось, отметил он.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Фото: сайт партии "Яблоко"