Силовики провели обыск в квартире Льва Шлосберга*

Утром 2 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* в Пскове, сообщает RT.

Обыски, по данным СМИ, связаны с уголовным делом о нарушении требований, предъявляемым к иноагентам: Шлосберг* якобы разместил в интернете видео без обязательной маркировки. В 2024 году его дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие метки иноагента в публикациях.

В Telegram-канале партии "Яблоко" подтвердили, что у политика прошел обыск. Там также сообщили, что сейчас Шлосберг* и его адвокат находятся на допросе.

Ранее политика оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото с сайта партии "Яблоко"