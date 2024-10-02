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Новости 10:43

Силовики провели обыск в квартире Льва Шлосберга*

фото ЗакС политика Силовики провели обыск в квартире Льва Шлосберга*

Утром 2 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* в Пскове, сообщает RT.

Обыски, по данным СМИ, связаны с уголовным делом о нарушении требований, предъявляемым к иноагентам: Шлосберг* якобы разместил в интернете видео без обязательной маркировки. В 2024 году его дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие метки иноагента в публикациях. 

В Telegram-канале партии "Яблоко" подтвердили, что у политика прошел обыск. Там также сообщили, что сейчас Шлосберг* и его адвокат находятся на допросе. 

Ранее политика оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). 

 

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото с сайта партии "Яблоко"


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