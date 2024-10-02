Петербуржцы собрали 200 тонн гуманитарной помощи в приграничные регионы

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько гуманитарного груза было собрано для жителей приграничных областей России, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сбор гуманитарной помощи начался в августе 2024 года. С этого момента было собрано более 200 тонн первоочередно необходимых предметов. Сейчас 180 тонн отправлено в курскую область.

"Петербуржцы проявили добросердечие и отзывчивость, собирая гуманитарную помощь, принимая детей из приграничных областей. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддержать наших сограждан", – сказал глава города.

Отправлены были продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, вода, постельные принадлежности, одеяла, подушки, раскладушки, матрасы, мелкая бытовая техника.

Фото: ЗАКС.Ру