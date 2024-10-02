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Новости 20:43

За неделю в петербургские суды поступило более десяти "иноагентских протоколов"

фото ЗакС политика За неделю в петербургские суды поступило более десяти "иноагентских протоколов"

Районные суды в Петербурге с 26 сентября зарегистрировали как минимум 11 административных дел, связанных с нарушением порядка деятельности иностранного агента, посчитал ЗАКС.Ру. В основном претензии заключаются в осуществлении деятельности иноагента лицом, не включенным в реестр, (ч. 1 ст. 19.34 КоАП) и публикация материалов в сети без соответствующей метки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). 

Часть граждан, в отношении которых поступили административные протоколы, сейчас находятся за границей. 

Привлечение к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК). 

Напомним, утром 2 октября обыски в рамках уголовного дела прошли у зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга* в Пскове.

*Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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