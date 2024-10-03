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Новости 10:47

В результате рейда "Нелегал" полиция выявила свыше 1,5 тысяч нарушений

фото ЗакС политика В результате рейда "Нелегал" полиция выявила свыше 1,5 тысяч нарушений

Полиция Петербурга 2 октября провела масштабный рейд в рамках операции "Нелегал", сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В первую очередь проверяли места работы мигрантов: стройки, промышленные объекты и предприятия общепита.

В результате рейда были выявлены свыше 1,5 тысяч нарушений миграционных законов - большинство нарушителей имели фиктивную регистрацию. Кроме того, несколько десятков мигрантов работали без патента. Их доставили в полицию для разбирательства.

По итогам проверок было принято решение об административном выдворении почти двухсот мигрантов, большинство из которых будут выдворены принудительно. Задержанных отправили в центр для содержания иностранных граждан. 

В отношении владельцев жилья, где мигранты были фиктивно зарегистрированы, возбудили 64 уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ.

Напомним, что 30 сентября в Апраксином дворе полиция Петербурга выявила правонарушения у 20 иностранных граждан

фото ЗАКС.Ру


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