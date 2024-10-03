Разумишкин и Петриченко осмотрели новый скейт-парк

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и глава Калининского района Сергей Петриченко посетили новый скейт-парк, об этом замглавы города 3 октября написал в своем Telegram-канале.

Скейт-парк расположен под транспортной развязкой на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных. Расположение под мостом позволит заниматься любимым делом в любую погоду.

"Подрастающее поколение всё больше увлекается экстремальными видами спорта, поэтому нельзя игнорировать желание молодежи активно проводить время на свежем воздухе", – написал Разумишкин.

Площадка оборудована для скейтбординга, паркура, уличных тренировок, а также оснащена теннисным столом и баскетбольным кольцом.

Как писал ЗАКС.ру, 30 сентября Разумишкин проверил готовность общественных пространств у Александровских ворот.

фото из соцсетей Евгения Разумишкина