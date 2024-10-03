В 2024 году Петербург закупил 281 единицу уборочной техники

Петербург третий год подряд занимается закупками уборочной техники, в 2024 году город приобрел 281 единицу, рассказал председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко 3 октября. Его слова прозвучали на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной осеннему месячнику по благоустройству и подготовке к зиме.

— Если будет снежная зима, мы будем убирать снег, делать все для того, чтобы жители и гости нашего города чувствовали себя в первую очередь безопасно. И все будем делать для того, чтобы соответствовать великолепию Санкт-Петербурга и создавать хорошую достаточно картинку в центральной части, — заявил в ходе пресс-конференции Пониделко, отвечая на вопрос модератора о подготовке к холодам.

Всего, по словам главы комитета, в этом году Петербург приобрел 281 единицу уборочной техники и уже получил около 150 штук. Поставка остальных единиц должна произойти в оставшиеся до конца года месяцы, следовало из его слов.

— Это и коммунальные машины — КДМ [комбинированные дорожные машины] большие, и пылесосы большие, и маленькая очень востребованная тротуароуборочная техника. Все это есть в арсенале этой закупленной техники, — перечислил чиновник.

Пониделко оценил масштабы закупок как "беспрецедентные". По его словам, их необходимость продиктована заметной изношенностью парка коммунальной техники, имеющегося в распоряжении города.

Сейчас в Петербурге проходят смотры техники и сотрудников. На сегодняшний день коммунальные мероприятия укомплектованы специалистами приблизительно на 70 %, продолжил Пониделко. Он отметил, что речь идет о механизаторах, водителях и работниками ручного труда. Набор людей на вакантные должности продолжается, отметил чиновник.

Напомним, в минувшем мае стало известно о назначенном Пониделко штрафе в размере 20 тысяч рублей из-за несоблюдения правил по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Поводом для этого стали проблемы с уборкой города после сильного снегопада в январе. Мировой судья счел, что глава комитета не принимает решения по увеличению финансирования на закупку новой техники, а работники подведомственных служб работают не в полную силу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру