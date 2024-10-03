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Срочников из ЛВО пообещали не отправлять в новые регионы

фото ЗакС политика Срочников из ЛВО пообещали не отправлять в новые регионы

Военнослужащих, которые будут призваны в Ленинградском военном округе в рамках осеннего призыва, не будут направлять в новые регионы России для выполнения задач специальной военной операции, сообщил 3 октября врио начальника организационно-мобилизационного управления округа полковник Андрей Ефремов на пресс-конференции ТАСС. Сколько именно человек собираются призвать на службу, представитель Минобороны не сообщил. 

- Особенно хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах Российской Федерации привлекаться не будут, - сказал Ефремов. 

Ефремов добавил, что в этой призывной кампании призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решение призывных комиссий. По его словам, подобная практика раньше не применялась. Направить жалобу в комиссию субъекта РФ они смогут через портал "Госуслуги" в электронном формате. 

Отправка призывников со сборных пунктов в пункты постоянной дислокации начнется 21 октября. Около четверти призывников попадут в учебные соединения, где будет осваивать военную технику, а после получения специальности будут отправлены в войска. Срок службы останется прежним - 12 месяцев. 

Отметим, в ЛВО входит несколько регионов: Петербург, Ленобласть, Республика Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. 

Напомним, 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он пройдет с 1 октября по 31 декабря. Всего в стране за этот период собираются призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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