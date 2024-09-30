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Новости 13:15

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию в 2024 году

фото ЗакС политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о сроках осеннего призыва в 2024 году, об этом 30 сентября информация появилась на официальном портале правовой информации.

Осенний призыв в 2024 году продлится с 1 октября по 31 декабря. 

На военную службу призовут 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет только о тех, кто не пребывает в запасе и подлежит призыву. Напомним, что в России с 2023 года призывной возраст поднялся с 27 до 30 лет.

В запас будут отправлены все солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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