Путин подписал указ об осеннем призыве в армию в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о сроках осеннего призыва в 2024 году, об этом 30 сентября информация появилась на официальном портале правовой информации.

Осенний призыв в 2024 году продлится с 1 октября по 31 декабря.

На военную службу призовут 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет только о тех, кто не пребывает в запасе и подлежит призыву. Напомним, что в России с 2023 года призывной возраст поднялся с 27 до 30 лет.

В запас будут отправлены все солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы.

Фото: ЗАКС.Ру