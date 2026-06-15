Беглов заявил, что число жалоб на проведение ОСС снизилось на 47%

Жалобы от горожан на случаи нарушения порядка проведения общих собраний собственников в Петербурге сократилось почти наполовину. Губернатор Александр Беглов во время обсуждения реализации программы "Эффективный регион" заявил, что число обращений уменьшилось на 47%, сообщили в пресс-службе городского правительства. Конкретные данные по количеству жалоб, а также период, за который их число сократилось, в Смольном не уточнили.

"Одним из социально значимых проектов стала оптимизация принятия решений о смене управляющих компаний. Горожане могут заявить о том, что они не голосовали, через портал "Наш Петербург" или прийти в любой МФЦ. В результате число обращений жителей по вопросам, связанным с проведением общих собраний, снизилось на 47%", - отметил Беглов.

Горожане жаловались в ГЖИ на поддельные протоколы о решениях собственников. В некоторых случаях петербуржцы узнавали о смене управляющей компании постфактум, заявили в Смольном. Всего в городе приостановили действие 88 управляющих компаний. В УК с государственным участием перешли 172 дома. Вслед за Петербургом бороться с фальсификацией протоколов собраний собственников начали в Белгородской, Калининградской и Нижегородской областях.

Летом 2023 года лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин заподозрил управляющую компанию в подделке своей подписи в протоколе собрания собственников жилья. Позже он предложил лишать свободы на срок до трех лет представителей УК, подделывающих подписи собственников. Также в мае 2025 года член фракции КПРФ в городском парламенте Алексей Зинчук выступил с инициативой внести поправки в Жилищный кодекс и запретить УК проводить общие собрания собственников по вопросам, связанным с управлением домом.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру