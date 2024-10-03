С начала года в бюджет Петербурга поступил 931 млрд рублей

За первые девять месяцев 2024 года поступления в бюджет Петербурга составили 931 млрд рублей, или же 78,9 % от утвержденного бюджета на год, сообщил 3 октября вице-губернатор Алексей Корабельников. Расходы казны за тот же период оказались на уровне 850 млрд рублей.

Как отметил Корабельников, собственные (налоговые и неналоговые) доходы Петербурга достигли к 1 октября 903,5 млрд рублей. Из этой суммы 70,8 %, или же 639,5 млрд рублей, были получены за счет поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Поступления от НДФЛ принесли городу 373,3 млрд рублей, средства по налогу на прибыль по основному кругу налогоплательщиков дали еще 245,2 млрд рублей. Неналоговые доходы казны составили 94,3 млрд рублей.

Исполнение расходов бюджета оказалось выше, чем за аналогичный период 2023 года, отметил вице-губернатор.

"В относительном выражении исполнение выше аналогичного периода прошлого года и составляет 63,5 %. Рост в абсолютном выражении составляет 115,4 млрд рублей", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

По данным комитета финансов, в прошлом году к 1 октября доходы петербургского бюджета составили 825,2 млрд рублей, а расходы — 725 млрд рублей. Собственные доходы бюджета составили тогда 796 млрд рублей.

Вечером 30 сентября на сайте комфина появился проект городского бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. О том, на что предполагается его тратить, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру