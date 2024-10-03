Петербург подготовился к запуску проекта "Невская дельта"

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности Петербурга к запуску проекта "Невская дельта", об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду, 2 октября, подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Невская дельта" в Петербурге.

Этот центр станет важной площадкой для развития ключевых направлений научно-технологической деятельности, таких как экологическая и энергетическая безопасность, фармацевтика, нефтегазовые технологии и цифровизация производств.

"Петербург подготовил все необходимое для полноценного выполнения постановления Правительства России и запуска этого проекта. Развитие подобных технологий благоприятно повлияет на экономику города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

ИНТЦ будет функционировать на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), а его строительство запланировано в Пушкинском районе. Губернатор также отметил, что проект соответствует приоритетам Концепции научно-технологического развития Петербурга до 2030 года.

Фото: ЗАКС.Ру