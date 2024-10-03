Два фонтана в Адмиралтейском районе пострадали от пены

В Адмиралтейском районе Петербурга горожане заметили хлопья пены в фонтанах на Английском проспекте и в Алексеевском саду, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга".

Оба фонтана специалистам "Водоканала" пришлось промывать и наполнять чаши новой водой, чтобы избавиться от пены.

Как отметили в предприятии, это не первый случай, когда фонтаны выводят из строя таким образом. Летом этого года от пены пострадали фонтаны на улице Комсомола и в Ново-Манежном сквере.

В "Водоканале" призвали петербуржцев относиться к фонтанам бережно. В предприятии напомнили, что химические средства могут нанести вред оборудованию, а за порчу городского имущества есть административная ответственность.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга"