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Новости 11:17

Дом на улице Джамбула проверили после сообщений о трещинах на фасаде и в квартире

фото ЗакС политика Дом на улице Джамбула проверили после сообщений о трещинах на фасаде и в квартире

Специалисты петербургской аварийно-восстановительной службы осмотрели трещины на здании на улице Джамбула после заявки горожан, об этом 4 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на службу.

Осмотр провели в ночь на пятницу, 4 октября. Специалисты осмотрели трещины на фасаде дома № 17 на улице Джамбула. Сотрудники службы посчитали повреждения незначительными.

На осмотр приехали сотрудники управляющей организации, службы МЧС и аварийной бригады после заявки местных жителей. 

По итогу, как уточнили в службе, при визуальном осмотре действительно были обнаружены трещины на фасаде дома. Заявитель доступ к квартире, где, по его словам, тоже появились трещины, не предоставил. В светлое время суток также проведут дополнительное обследование фасада дома.

Фото: ЗАКС.Ру


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