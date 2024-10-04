В трех районах Петербурга восстановили четыре фонтана

В Центральном, Петроградском и Московском районах Петербурга заработали еще четыре восстановленных фонтана, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты полностью обновили чаши фонтанов, смонтировали насосы, а также украсили архитектурной подсветкой и провели новые канализационные сети.

"Возрождение утраченных малых фонтанов - это не только восстановление исторического облика города, но и возвращение его жителям того уюта и комфорта, который они приносили. Фонтаны во дворах были источником прохлады и местом встреч, общения", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее все эти фонтаны находились в нерабочем состоянии. В ведение ГУП "Водоканал Петербурга" их передали почти без всего.

Фото: ЗАКС.Ру